Твърдоглавият юрист Валентин Котов ще загуби статута си на “любимец” на Big Brother в епизода на шоуто тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Той озадачи зрителите и съквартирантите с държанието си в Къщата и с неуспешните си опити да победи играта. Валентин днес ще изпита и колко строг може да е Big Brother, след като той се грижеше за неговото благоденствие от влизането му в социалния експеримент до момента.

Михаела разкри пред “Голямата сестра” защо напусна Big Brother по собствено желание! (ВИДЕО)

Магистърът по европейско и данъчно право ще е в центъра на пореден скандал със съквартирантите. Той ще влезе в словесна битка с еманципираната Цвети, която си позволи да оспори правото му да яде от храната на всички, след като получава персонални ястия. Тя ще отправи обвинения към него, които сериозно ще го засегнат. Как ще реагира той и ще видят ли участниците друго негово лице?

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Каква ще бъде седмичната мисия на съквартирантите? И ще успеят ли да потушат страстите помежду си?

Не пропускайте новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова