Номинации очи в очи ще разтресат Къщата на Big Brother в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще трябва да посочат кого номинират, като се изправят пред всички и изложат своите доводи, а това винаги в основа за напрежение и промяна на атмосферата на общуване.

Михаела разкри пред “Голямата сестра” защо напусна Big Brother по собствено желание! (ВИДЕО)

Тази седмица зрителите на NOVA ще определят двама от номинираните, а след открития вот между участниците ще станат ясни другите двама. Четирима съквартиранти ще се борят за спасение, а един от тях ще напусне приключението на живота си тази събота по време на живото студио.

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Новина от страна на Big Brother за нов съквартирант ще шокира обитателите на най-обсъжданата къща в България. Какво е намислил той обаче, ще разберем в епизода. Валентин ще се срещне с трудности, след като вчера загуби статута си на любимец в Къщата. Какви ще бъдат те и как ще се държат останалите с него, след като галеника вече е равен с тях?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова