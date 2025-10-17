Водещата на NOVA Гала и дъщеря й Мари Константин бяха отличени с признанието „Жена на годината“ в категория „Споделени мигове“ на списание Grazia.

Емблематичното лице на сутрешното лайфстайл предаване "На кафе", утвърдила се през годините като едно от най-обичаните телевизионни лица, е синоним на професионализъм, новаторство и лидерство. Майка и дъщеря и най добри приятелки, двете преминаха през буря от емоции през изминалата година – от най-хубавото, появата на малката Лора, до най-страшното. Но показвайки сила и смелост, те се превърнаха в пример и истински жени на годината.

За 20-и пореден път снощи списание Grazia отдаде признание на жените, които не просто постигат успехи, а променят средата около себе си - със своята сила, талант и вдъхновение.

Редактор: Райна Аврамова