Мистериозен смартфон попада в ръце на съквартирантите в Big Brother
„Пресечна точка”: За политическата криза и въвеждането на специален данък за свръхбогатите
Безпрецедентна ситуация в новия епизод на “Игри на волята”
„На кафе“ със Стиляна Николова, Валентина Иванова и четвъртият отпаднал от Big Brother
Галин с изповед за изчезването си от сцената: Помислих, че ще умра (ВИДЕО)
„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Време разделно на политическия терен. Кой с кого и срещу какво? Петър Москов, Александър Симов и Ангел Джамбазки.
Васил Найденов в едно специално интервю пред Марина Цекова.
В „Тук и сега“ болката отляво. Българският кардиолог от световна величина проф. Иво Петров.
100 минути смях до пълно лудие. Неповторимият Кръстю Лафазанов.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
