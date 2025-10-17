Време разделно на политическия терен. Кой с кого и срещу какво? Петър Москов, Александър Симов и Ангел Джамбазки.

Васил Найденов в едно специално интервю пред Марина Цекова.

В „Тук и сега“ болката отляво. Българският кардиолог от световна величина проф. Иво Петров.

100 минути смях до пълно лудие. Неповторимият Кръстю Лафазанов.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова