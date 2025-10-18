Неделният киноследобед ще стартира с канадската романтична комедия "Валентинка на четири лапи" от 12.30 ч., в която ще проследим перипетиите на един (не)послушен домашен любимец. Организаторката на събития Лили поема грижата за игриво куче, наречено Валънтайн, чиито непредсказуеми номера я въвличат в нови приятелства и истинско самооткриване. Докато подготвя благотворителна гала вечер, Лили се сближава със своя близък приятел Шейн – обучител на кучета, който й показва, че може да обича и да бъде обичана.

Киномаратонът продължава с лентата „Асистент на принца“ от 14.15 ч. по NOVA, в която зрителите ще могат да проследят историята на Луси Уудс. Тя е вярна и находчива лична асистентка на звезди, която може да се справи с всичко. Когато принц Рупърт пристига в Ню Йорк, за да подготви маскарад, Луси се оказва привлечена от своя нов работодател. Между балове, сърцераздирателни моменти и неочаквани срещи, тя трябва да реши дали ще защити професията си… или ще следва сърцето си.

