Историята на филма "Като шеф" се върти около приятелството и бизнеса на главните героини Мел (Роуз Бърн) и Мия (Тифани Хадиш). Двете приятелки измислят интересни начини да се наложат в козметичния бизнес. Мия е смела и обича риска, докато Мел е по-предпазлива и практична. Не след дълго двете приятелки започват да изпитват финансови трудности и в този момент на пътя им се изпречва красивата, но агресивна Клер Луна (Салма Хайек), известна като истинска диктаторка в бранша. Тя предлага на Мия и Мел да изплати всички дългове на компанията им в замяна на дял в нея. Двете жени се съгласяват, но много бързо започват да съжаляват за това свое бизнес решение. Луна краде идеите на двете основателки на компанията, а след това започва направо да уволнява сътрудниците им. Тя най-безцеремонно прогонва истинския гений, експерт в своята област и създадател на козметични продукти. Сега не само делото на живота им получава нов, много сложен собственик, но и дългогодишното им приятелство се озовава на ръба на колапса. Оказва се също така, че козметичният бизнес, който по презумпция създава красота, може да се окаже чудовищно грозно нещо.

Двете жени се оказват изправени пред предателства, алчност и напрежение, което поставя на изпитание не само бизнеса, но и приятелството им. В крайна сметка те трябва да открият кое е по-ценно – парите или верността една към друга.

Редактор: Райна Аврамова