Кой засипва бреговете на река Искър край Панчарево и колко опасно е това? В историите на Мария Йотова.

Американски педиатри бяха в България, за да помагат на българските си колеги.

Неудобните български корени:Успява ли антибългарската пропаганда да прикрие българските корени на политиците в Северна Македония? Разследване на Стоян Нешев.

Този разговор е за държавата и нейното бъдеще. Те познават миналото и ще говорят тази неделя. Александър Томов и Александър Праматарски.

За силата на словото и другите характерни черти на българския народ. Студийна лекция от Камен Донев.

Разговор, който всички очакват. Трикратният световен шампион Карлас Насар пред Лора Крумова.

След централната емисия "Новини" – Те се борят за бъдещето на детското здравеопадване в България. Мария и ... от Фондация „За доброто“.

