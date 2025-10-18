-
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Тя беше председател на Народното събрание. За царете, пешките и ходовете по върховете на държавата говори Ива Митева.
Той може да разпознае всеки симптом. Повелителят на вирусите проф. Тодор Кантарджиев.
Болката има глас, раните песни. Меди ексклузивно пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
