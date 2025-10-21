Търси се Стоичков за „Стоичков – Филмът“, а зрителите ще имат възможността да проследят процеса по подбор на актьорския състав в риалити формат. Водещ на предаването ще бъде актьорът Александър Сано, който гостува в студиото на „Здравей, България“, за да разкаже повече за това какво да очакват зрителите от документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“.

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

„Идеята е на режисьора Мартин Макариев. Същият процес за намиране на актьор за главна роля е наблюдавал преди години в Германия. Това е нещо, правено от най-успешните немски продуценти и режисьори. Решихме да опитаме да направим същото. Защото погледът ни върху хора, които евентуално биха могли наистина да се впишат много добре в този филм, който за разлика от този на немския колега, е биографичен, и трябва да има съответната физическа прилика. Все пак не може двуметров, рус и синеок мъж да играе Христо Стоичков. Ние нямаме понятие дали от някой край на България в момента няма някой изключително подходящ човек – и визуално, и такъв, който може да влезе правилно в образ“, разказва Александър Сано и допълва, че част от професията изисква правилната подготовка. „Когато ти предстои да изиграеш роля на боксьор, започваш да се подготвяш поне една година. Изискванията са да има достатъчния талант. Да може да се превъплъти в образ и то в случая не в кой да е, а в много конкретен, много цветен, много добре познат, но в същото време и безкрайно непознат образ. Защото ние всички имаме някаква представа за Христо, но през последните месеци, комуникирайки по-често с него, и в разговори, които са задължителни за биографичен филм, лично аз установих, че почти нищо не знаем за него. Твърде вероятно е образът, който му е наложен да се окаже огромно клише. Защото се оказва, че животът му е направо за сериал. Не мога да повярвам през какви неща е минал. Едно от основните неща, за които ще става въпрос в разказа на този филм – това е силата на духа на този човек. Още в съвсем невръстна детска възраст той чува, че няма смисъл да се занимава с този спорт. Да си избере нещо друго. Три пъти е задраскван от футбола, а всички знаем, че стигна до Олимп-а в този спорт. Цялото това нещо е една изключително вълнуваща житейска история за силата на духа.“

Да работиш с Камата: Лесно ли се прави филм за Христо Стоичков?

Александър Сано разкрива, че филма проследява историята на футболната ни легенда от 8-годишната му възраст до спечелването на „Златната топка“. За подбора на актьорския състав ще има формирано жури. „Ще присъстват хора, пряко свръзани с филма. Имаме идея да поканим и гости за определени епизоди – съотборници на Христо от националния отбор. Покрай всичко, открием ли човек, който наподобява или би се превъплътил в ролята на някой от неговите съотборници, това няма да бъде подминато. Кастингът е отворен от 6 октомври. Вече има немалко кандидати. Основно чакаме кандидати за възрастовия му период от 20 години нагоре. Снимките на филма ще започнат през есента догодина. Очакваната премиера ще бъде през 2027 година.“

Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг на адрес nova.bg/casting.

