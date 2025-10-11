За най-голямата филмова заявка у нас – историята на големия Христо Стоичков скоро ще бъде екранизирана. А търсенето на актьора за главната роля официално започна. Какво не знаем за филма, а и за самия Стоичков, ще говорим с Мартин Макриев, режисьор на „Стоичков – Филмът“ и Владимир Памуков, журналист и част от креативния екип.

Кой от вас двамата убеди Христо Стоичков, че трябва да има филм за него?

„Това негово решение е плод на дълъг процес. Може би около 5 години. Всичко започна с това, че гледах един филм за негов колега от топ 5 на футболистите от негово време. Прецених, че историята на Стоичков е 10 пъти по-интересна и си говорихме за това. Стартирахме с книгата, към която дори америкците в лицето на Penguin Random House, най-голямото издателство, проявиха интерес и я закупиха. Това показа, че има интерес. Издаде се на испански и на английски. Направи отлични резултати и тук. Постепенно си говорехме, имаше интерес от Мексико и от САЩ да направят филм за него. Но самият той държеше да се направи от българи“, разказва Владимир Памуков.

Мартин Макариев, от своя страна, споделя, че отдавна е имал желание да направи футболен филм. Първият сценарий за него пише през 2012 година. „Започнахме да работим, но видях, че е много голямо, сложно и трудно. 7-8 години по-късно, през 2019 г. седнахме да го обсъждаме отново. Дали е реално и възможно. Защото с Христо тези препятствия имаха шанс да бъдат прескочени.“

Няколко години и други хора са се опитвали да го спечелят за тази идея. Г-н Памуков, как успяхте да убедите Христо Стоичков да се съгласи да бъде заснет филм за живота му?

Времето изигра решаваща роля. Дойде му моментът. Той смени рязко курса си на изяви в обществото. Всичко започна от бенефисния му мач, неговата 50-годишна с пълния стадион от 40 хиляди души. Валеше дъжд, а никой не мърдаше от мястото си. Това беше истинско събитие. След това Христо Стоичков създаде собствена марка. Работата за FIFA, документалният филм за него и нещата си идват на мястото.

Г-н Памуков, Вие сте правили документален филм за него преди 30 години. Сега, ако сравните нещата, какво бихте казали?

Тогава годините бяха други. Беше изключително интересно как живеят четвъртите в света – в Барслона, в Щутгарт, в Хамбург. По това време правехме „Планета футбол“ с Краси Минев, което беше най-рейтингово от спортните предавания. Успяхме да хванем и дамската аудитория, която се интересуваше от футбол. България още не беше отворена. През 1994 г. „открихме Америка“ с 10 вътрешни полета на световното. Бяха незабравими емоции. Оттам вече близо 30 години съм свидетел на всичко, разказано за него в книгата. Ще си помагаме за сценария и всичко да е достоверно.

Г-н Макариев, трудно ли се печели доверието на Христо Стоичков?

Имах възможност да го опозная приемливо добре през последните две години. Вярвам, че той е изключително добър човек, с много голямо сърце, огромен кураж. Който се изправя пред всяка една буря. Това е той и затова ще бъде и филмът. Имам огромен респект към него. Това е човек, постигнал толкова много. За щастие, имам късмета да познавам хора в киното от чужденците, които са постигнали много и знам какво означава това. Знам какво е да стигнеш до най-високото ниво, за съжаление не от личен опит. Имам огромно уважение към такива хора, защото това е денонощен труд и безкрайни лишения, за да стигнат там, където са стигнали. Когато се срещнахме за първи път, малко се стъписах.

Владимир Памуков пише биографията на Христо Стоичков през 2018 г., която е разпространена по света. Но има ли нещо, което само той знае за него?

„Никой не може да знае всичко за него. Той е непредсказуем. Това, което казах на пресконференцията, ще повторя и тук. Христо е нумеролог. Казва: „6-ти юни, 6 гола на световно, 21 – 2+1= 3 гола на европейско.“ Надявам се във филма да покажем неща, които малко хора знаят. Говорихме с него за една драма в Барселона. Могло е кръвта му да се инфектира от рана, която получава.“

Кастингът за „Стоичков-Филмът“ вече е в ход. Има ли желаещи да играят Стоичков? Как изглежда процеса на този етап?

"Доколкото знам от продуцентът на предаването вече има много желаещи за ролята. Дори дами са се записали с желание да играят Стоичков. Това показва мащабът на този човек. Няма шанс жена да получи ролята, но пък има шанс да бъде избрана за друга роля", разкрива Мартин Макариев.

„Във филма зрителите ще видят и Трифон Иванов, мир на праха му, Сираков, Костадинов, Лечков, Димитър Пенев. Всички, които са ни зарадвали през 94-та. Това също е съществена част от лентата“, допълва Владимир Памуков.

Според режисьора Мартин Макариев рискът при заснемането на този филм е много голям. „Отговорността е огромна и се опитваме да работим отвъд силите ни. Ще се постараем филмът да постигне международен квалитет. За целта привличаме партньори от Англия, Америка, Испания, за да може да отговорим адекватно на този товар.“

Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг на адрес nova.bg/casting.

