Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Кристиян Станков от Мировяне.
Кристиян излезе за своята игра с кутия номер 11. Остана с нея до финала, въпреки че имаше възможност да я смени в средата на играта, отхвърляйки преди това оферти като 3750 лв., 3000 лв. и 2000 лв. В последните две кутии, Кристиян остави 50 лв. и 15 000 лв. Реши да откаже предложената от Банкера оферта от 5000 лв., залагайки на своята кутия, но в нея се оказа по-малката сума от 50 лв. Рискът, който пое Кристиян беше голям и не му донесе голяма печалба, но той игра със смелост, устоявайки на предизвикателствата на Банкера до края.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не" тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.
