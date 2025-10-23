Съботният киноследобед по NOVA ще стартира с комедийната лента „Дърти хлапета 2“, която разказва история, изпълнена със забавни недоразумения, неочаквани сблъсъци и изненадващи разкрития. С надеждата за по-спокоен живот Лени Фейдър се премества със семейството си в малкото градче, където е израснал заедно с най-добрите си приятели Ерик, Маркъс и Кърт. Ежедневието в провинцията е далеч по-спокойно от това в Лос Анджелис и Лени е уверен, че това ще окаже позитивно влияние върху децата му. Но броени дни след настаняването в новия им дом, той и тримата му наскоро пристигнали приятели откриват, че нещата коренно са се променили. Освен че се сблъскват с местни полицаи, диви животни и неуравновесени жители, Лени, Ерик, Кърт и Маркъс са принудени да докажат, че младежкият им дух все още не ги е напуснал.

По-късно от 15.00 ч. следва продължението на забавната анимация „Семейство Адамс“, в което любимото призрачно семейство се отправя на поредното щуро приключение.

Обезпокоени, че децата им растат, пропускат семейните вечери и са напълно погълнати от „Време за писъци“, Мортиша и Гомесс, решават да възстановят връзката си с тях, като заминат на последна нещастна семейна ваканция с обитавания от духове кемпер…

Ще постигнат ли целта си и ще ги сплоти ли пътешествието?

Не пропускайте комедията "Дърти хлапета 2" от 13.00 ч. и „Семейство Адамс“ от 15.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова