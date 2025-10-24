В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Мария Геджева от София.

Мария беше изтеглила кутия номер 22, с която излезе за своята игра. Първите оферти на Банкера от 3500 лв. и 2500 лв. отказа решително, но разкривайки кутиите с големите суми, офертите на Банкера се понижиха първо на 1500 лв., а след това и на 500 лв. Само 5000 лв. бяха останали неразкрити, а другите кутии бяха с по-малки суми. Въпреки това, тя не прие и тези оферти. Получи възможност за смяна и размени кутия 22 за кутия 3. В последните неразкрити кутии имаше 50 лв., 500 лв. и 750 лв. В края на играта, тя разбра, че е разменила 750 лв., в кутия 22 за 500 лв., които бяха в кутия 3. С тази печалба, Мими си тръгна от „Сделка или не“. Тя не успя да вземе от Банкера сумата за която беше дошла, но опита късмета си и игра смело до финала.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова