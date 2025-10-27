Елизабет Методиева е в студиото на „Голямата сестра“, където се среща с поредния елиминиран от Къщата на Big Brother Мина Стоянова. С нея специално за „На кафе“ репортерът разговаря за времето, което прекарва в риалитито. Вече извън формата, провокаторката прави своята равносметка на престоя си в Къщата. Признава, че целта й е била да счупи стереотипа и да покаже, че може да бъде едновременно умна и красива. Разкрива, че е била напълно истинска в емоциите си и на моменти езикът й е бил по-пиперлив. Не се притеснява да каже, че съжалява, тъй като човек се учи от грешките си.

„Понякога постъпвах малко по-остро, а трябваше да се смиря. Дължа извинение на Сияна. При излизането ми, предишните отпаднали участници ме посрещнаха много топло. Овца не ме поздрави, което беше напълно очаквано от мен. Победителят от миналия сезон Марио ми каза, че не е очаквал, че аз ще изляза толкова рано. Нямах стратегия и разчитах единствено на моята интуиция и исках да я следвам до последно. Истината е, че стратегията в мен никога не се е обаждала, но на зрителите не се хареса това, че съм реална. При конфликта между Лена и Михаела се намесих, защото още в първите дни видях какви медикаменти приема Михаела. За мен беше грозно да съдиш някого по визията му“, признава отпадналата участничка.

За ролята й на провокатор, а не на жертва

„Зрителите обичат жертвите, защото се припознават в тяхната болка. Можех да бъда жертва, но не го направих. Исках да покажа положителните ми качества. Най-трудният ми период бе този на израстването ми, защото бях самотно дете. Родителите ми се разделят когато съм на 6 години и аз заживях при баба и дядо до петнайсетгодишна възраст. Дядо ми, който беше лекар, почина. Не знаехме състоянието му, гушна ме за последно, отиде да се лекува в болница и повече не го видях. Това беше труден период за мен, тъй като не се разбирах с мъжа на майка ми и взех решение тя да остане с партньора си. Бях на 8 години когато си събрах дрехите в малко куфарче и отидох да живея при баба и дядо“, разказва Мина.

В момента Мина учи паралелно на две места в България и Украйна, като желанието й е да придобие реални знания. Произлиза от лекарско семейство, като лекари са баба й и дядо й. Майка й е собственик на аптека в Пазарджик и мечтата й е да се занимава с фармация. Все още не се е чула с баба си, която е много критична и предполага, че ще я критикува заради пиперливия й език. Но като цяло усеща подкрепата на семейството й.

„Има агресори в Къщата и одобряват тяхното поведение. Това са Михаела и Иван. Когато бях на 19 години имах ситуация с друго момиче. Това бяха броени дни след операцията на носа ми и тя ми посегна, поради ревност от нейния бивш приятел. Не бях дала повод, но другото момиче си беше подпийнало. Аз реагирах неадекватно и недопустимо, като я ударих. Взела съм си поука. Ако сега попадна в сходна ситуация, бих реагирала по друг начин. Бих била смирена и спокойна. Има хора, които са вербални агресори. Михаела ни заплаши, че ще я изкарат охраните“, разказва повече за ситуация в миналото си, като коментира и скандалите и отношенията й с другите съквартиранти в Къщата на Big Brother.

„Стискам палци на Давид. Той е много готин, чистосърдечен, добричък. Не разбира голяма част от интригите и обидите. Давид е много скромно и приветливо момче“, е мнението на младото момиче.

Участничката признава, че е влязла в Big Brother необвързана и изцяло отдадена на играта. Имала е сериозна психическа подготовка. Мъжът, който търси в живота си, е важно, да е амбициозен, възпитан, интелигентен, за да можем да провеждаме качествени разговори. Добре е да е романтичен, а визията му е на последен план.

