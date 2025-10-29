В студиото на „На кафе“ днес гостуват отпадналата от състезанието Мина, Елизабет Методиева, Кукушев и панелистите от предаването, които коментират последните динамични и интересни събития, обратите, страстите и емоциите в Къщата на Big Brother.

След като Давид и Сияна споделиха личните си травми един на друг, всички в студиото на „На кафе“ се обединяват от мнението, че трябва да съчувстваме на хората претърпели насилие в ранна детска възраст. Според Кристина Патрашкова Давид, който непрекъснато търси доброто във всеки, е свалил розовите си очила и се е сринал след признанията на Сияна. Нормално е двамата да се свързват емоционално чрез травмите си в предаването и да се сближат.

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Според Мина съквартирантите са групирани на малки групички и разглеждат събитията през тяхната призма. Мнението й е, че в началото Стоянов е бил в различен образ, но по-късно сменя стратегията си и прекалява с емоциите си. Отпадналата съквартирантка разказва, че Сияна дразни с поведението си останалите във формата. През голяма част от времето в Къщата си почива в спалнята и се занимава предимно с външния си вид. Не е показвала желание да участва в активностите в Къщата на Big Brother и затова и не са успели да я опознаят. След това става близка със Стоянов и благодарение на романса, светлината на прожектора се фокусира върху формираната двойка. Естествено, това дразни останалите съквартиранти.

„Тя беше по-откровена във взаимоотношенията им от Стоянов, защото той още в началото имаше други амбиции. Постепенно той разкри истинското си лице и показа, че не е съвсем искрен“, каза Мина, а коментаторите се обединяват в мнението, че двамата се опитват да наподобят историята на Беба и Виктор от миналия сезон в Big Brother.

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Георги Блажев смята, че краят на любовния сюжет в риалитито може да изпрати Сияна на финал, защото през последната седмица тя получава симпатиите на зрителите. Но Кристина Патрашкова е тази, която отбелязва липсата на емпатия и съчувствие към младото момиче от страна на женската половина в предаването. Според панелистката в този сезон жените като образ се представят много зле.

Водещата Гала разсъждава върху поведението на Стоянов, който вместо да обясни на Сияна къде е сбъркала, не го прави и не проявява съчувствие. Георги Блажев не подкрепя мнението, че Стоянов е фалшив, а смята, че той е класически нарцис. Когато получи вниманието на отсрещния човек, спира да му е интересно и иска да излезе от връзката, като се стреми да не е злодеят в историята. Той се стреми да оправдае себе си пред околните. Според наблюденията на Патрашкова, поколението Gen Z сякаш се страхува от емоции и от истинско преживяване на любовта.

Редактор: Райна Аврамова