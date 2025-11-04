Над 150 произведения от знакови автори като Иван Вукадинов, Лика Янко и Недко Солаков до новото поколение творци ще бъдат предложени на колекционери и ценители.

„Това е нашият десети пореден аукцион. За първи път правим аукцион за следвоенното и съвременно българско изкуство. Включени са автори от 60-те, 70-те, 80-те години като Енчо Пиронков, Димитър Казаков-Нерон, Генко Генков, но имаме и съвременни автори, които в момента са изключително активни и творят. Като например, Гълъб Гълъбов, Стефан Янев, Искра Благоева, Нора Ампова. Имаме голямо разнообразие от автори, които много се вълнуваме да представим на този търг“, разказва арт мениджърът Александра Мицева и определя събитието като изключително вълнуващо преживяване. Радват се на засилен интерес от страна на публиката.

Artmark обявява своя първи търг във VIVACOM ART HALL Оборище 5 на 11 ноември

„Има и много наддаване. Стремим се постоянно да развиваме дейността си. Клиентите го приемат много добре и за тях винаги е приятно събитие. Събрали сме на едно място селекция от 159 картини, посветени на следвоенното и съвременно българско изкуство.“

Експозицията започва в галерия Artmark, Къща Ватев (ул. Кузман Шапкарев 1), където ще бъде достъпна от понеделник до петък (10:00 ч. – 20:00 ч.), събота и неделя (11:00 ч. – 18:00 ч.) до 7 ноември. На 8 ноември изложбата ще бъде преместена във VIVACOM ART HALL Оборище 5 и ще бъде открита с вернисаж в 18:00 ч.

Artmark отправя топла покана към медиите, партньорите и колекционерите да присъстват на откриването на 8 ноември (18:00 ч.) и на търга на 11 ноември (19:00 ч.) във VIVACOM ART HALL Оборище 5, както и да разгледат изложбата в галерия Artmark, Къща Ватев (ул. Кузман Шапкарев 1) до 7 ноември 2025 г.

Повече информация: www.artmark.bg и на www.vivacomoborishte5.com

