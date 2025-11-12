В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

В очакване на развръзката за бюджета. Ще се споразумеят ли синдикати, работодатели и управляващи или процедурата ще продължи да буксува? Следим на живо Националния съвет за тристранно сътрудничество.

След блокираната сделка с „Gunvor“ - може ли „Лукойл“ да бъде погълната от местния конкурент „Роснефт“ и как това би пренаредило пластовете в енергетиката?

И още: Какви са правилата на пътя, когато срещнем превозно средство със специален режим на движение?

