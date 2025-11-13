Любителят на паранормални явления Стефан Николов беше елиминиран от социалния експеримент Big Brother тази вечер. Той не получи нужната подкрепа от зрителите на NOVA и каза сбогом на голямата си мечта последен да излезе от най-обсъжданата къща в България.

Нов обрат беляза вечерта на участниците. Вследствие на отказа на Валентин Котов да посочи съквартирант за изгонване вчера, Big Brother отне правото на храна, топла вода и завивки на всички обитатели на неговата къща. Тежкото общо неразположение и лишения накара юриста публично да се покае за решението си.

Липсата на неща от първа необходимост се превърна в основна тема на разговор и причина за поредните сблъсъци между темпераментната Михаела Василева и останалите участници. Инфлуенсърката видя стратегия в поведението на амбициозния Котов.

Изненадите продължиха с наддаване за емоционална среща с близки хора. Този шанс получи влогърът Стефан, който се срещна със своята любима Сафи и майка си. Това несравнимо удоволствие струва 2500 лв. от общия бюджет, но подкрепата, която получи той не беше достатъчна и Стефан напусна Big Brother с едва 1.6% от зрителския вот.

Ловецът на духове е и следващият гост на “Голямата сестра” Елена Сергова. В студиото той споделя всичко за приятелството си с противоречивия Иван, емоциите, които демонстрира в Къщата, и мнението си за това кой е най-достоен за голямата победа в предаването. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В борбата за любовта на зрителите остават бизнес дамата Елена, TikTok сензацията Михаела, бившият войник Стоянов, лъчезарният Давид, изкусителната Сияна и принципният Котов. Гласуването продължава в приложението NOVA PLAY.

Редактор: Райна Аврамова