-
„Пресечна точка”: За платеното паркиране в София и за изкуствения интелект
-
Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”
-
„На кафе“ със Skiller, МаxO, Глен Пауъл и Кристиян от „Игри на волята“
-
Ебру, Лена и Росен Димитров: На финала в Big Brother ще има мъжка битка между Котов и Давид
-
Лена от Big Brother: Мога да си позволя финансово да не работя цял живот! (ВИДЕО)
-
Силни емоции и добра печалба в "Сделка или не"
Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите
Любителят на паранормални явления Стефан Николов беше елиминиран от социалния експеримент Big Brother тази вечер. Той не получи нужната подкрепа от зрителите на NOVA и каза сбогом на голямата си мечта последен да излезе от най-обсъжданата къща в България.
Нов обрат беляза вечерта на участниците. Вследствие на отказа на Валентин Котов да посочи съквартирант за изгонване вчера, Big Brother отне правото на храна, топла вода и завивки на всички обитатели на неговата къща. Тежкото общо неразположение и лишения накара юриста публично да се покае за решението си.
Липсата на неща от първа необходимост се превърна в основна тема на разговор и причина за поредните сблъсъци между темпераментната Михаела Василева и останалите участници. Инфлуенсърката видя стратегия в поведението на амбициозния Котов.
Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер
Изненадите продължиха с наддаване за емоционална среща с близки хора. Този шанс получи влогърът Стефан, който се срещна със своята любима Сафи и майка си. Това несравнимо удоволствие струва 2500 лв. от общия бюджет, но подкрепата, която получи той не беше достатъчна и Стефан напусна Big Brother с едва 1.6% от зрителския вот.
Ловецът на духове е и следващият гост на “Голямата сестра” Елена Сергова. В студиото той споделя всичко за приятелството си с противоречивия Иван, емоциите, които демонстрира в Къщата, и мнението си за това кой е най-достоен за голямата победа в предаването. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов
В борбата за любовта на зрителите остават бизнес дамата Елена, TikTok сензацията Михаела, бившият войник Стоянов, лъчезарният Давид, изкусителната Сияна и принципният Котов. Гласуването продължава в приложението NOVA PLAY.
Тази вечер Къщата ще напусне пореден съквартирант, но кой ли ще бъде той?
Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother в четвъртък, 13 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни