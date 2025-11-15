Динамика, силни емоции, изненадващи обрати и важни обществени теми ще са в основата на втория сезон на криминалната драма „Клетката“. След големия успех на първия зрителите ще проследят така очакваното продължение на историята от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA. А каква е формулата за създаване на завладяваща поредица с вълнуващи персонажи – разказаха продуцентът Краси Ванков и актьорът Асен Блатечки в „Събуди се“ .

„В новите епизоди събитията продължават непосредствено след кулминацията от финала на първия сезон. Ще разберем дали ще оцелее Ина Арнаудова (Гергана Данданова) след кървавото нападение в изолатора и какъв обрат ще настъпи в действието. Оставаме в женския затвор, където имаме нова затворничка. Тя е голямата изненада още в първия епизод и изцяло ще преобърне играта“, споделя Краси Ванков и обяснява, че във втория сезон историята навлиза в още по-опасни територии. „Ще видим един контрапункт на затвора – света на богатите, а някои от героите дори ще влязат и в мътните води на политиката. Това е сезонът на маските, ще бъдат разкрити много хора, дърпащи конците на събитията, чиито действия рефлектират и върху живота зад решетките“. Продуцентът е категоричен, че зад успеха на сериала стои здрава основа, в която най-важните компоненти са хубавата история и добрия актьорски каст.

Нова затворничка преобръща действието във втория сезон на „Клетката”

„Допълнителна сила на този сериал дава връзката му с доста актуални обществени теми, за които трудно се говори у нас“, убеден е актьорът Асен Блатечки и допълва, че „Клетката“ поставя важни въпроси. Един от тях е борбата на „малкия“ човек срещу системата. В първия сезон системата смачка „малкия“ човек, който бе принуден дори да излезе извън закона, за да оцелее. А във втория недоволството расте, той се надига и започва битка срещу системата. „Дали тя може да бъде победена, ще разберем“, загатва актьорът.

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Блатечки разказва, че героят му инспектор Димитър Пелев, който беше отстранен от женския затвор и обвинен в убийство, тепърва трябва да доказва невинността си. В продължение на сезона Димитър ще започне свое собствено разследване, за да открие истината. Той ще разобличи хората с двойна игра в сезона и ще се опита да свали маските на всички. Дали героят му ще получи втори шанс, ще стане ясно в новите епизоди. Актьорът признава, че и в живота силно вярва във втория шанс, но той трябва да се заслужи с вътрешна промяна, за да не се повтарят стари грешки.

Готови ли са героите за битка със системата и революция, за да променят правилата и каква ще бъде съдбата на Ина Арнаудова и Димитър Пелев след всичко, през което преминаха? Не пропускайте премиерата на втория сезон на „Клетката“ в понеделник, 17 ноември, от 22:00 ч. по NOVA!

