5,3% е годишната инфлация за октомври според НСИ. Какви са причините за повишението на цените и какви са възможностите за дефлация?



След срещата Макрон–Зеленски: Украйна ще закупи 100 изтребителя „Рафал“ – как ще продължи ходът на войната?



Приложение ни позволява да говорим с починали близки – как се прави бизнес със смъртта – мнението на психолозите?

