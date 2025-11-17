Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
5,3% е годишната инфлация за октомври според НСИ. Какви са причините за повишението на цените и какви са възможностите за дефлация?
След срещата Макрон–Зеленски: Украйна ще закупи 100 изтребителя „Рафал“ – как ще продължи ходът на войната?
Приложение ни позволява да говорим с починали близки – как се прави бизнес със смъртта – мнението на психолозите?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
