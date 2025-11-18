След впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team, с амбициозен нов авторски проект – „Тайната на музиката“. Режисьорът Уест Хайлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето), Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните), представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството и семейството и прошката.

Михаела Филева и Александър Чобанов разкриват „Тайната на музиката“

„Историята в мюзикъла е много интересна и много лична. Действието се развива през 90-те години, защото е един период и на откриване на нови възможности, но и на безпътица в известен смисъл. Период на равносметка – какво ще прави всеки един със себе си. Вече няма кой да ти казва – ти си само това. Няма ограничения, но пък трябва да намериш собствен път към мечтите си и да ги реализираш. Става дума за три поколения жени – баба, майка и дъщеря, които са в центъра на този разказ. Разглеждаме конфликтите между тях. Майката е останала сама, дъщерята иска да се занимава с изкуство. Майката навремето почти е успяла да реализира тази мечта. Дали да се занимаваш с изкуство или да не го направиш? Всички тези теми са много важни в нашия разказ. И са важни не само за тези три героини. Важни са за моя герой, за героя на Влади Зомбори. Разказва се за изборите, които правим. Ще последваш ли сърцето си? Ако не го направиш, в какво се превръщаш? Какво се случва с живота ти? Кое се е променило от 90-те до днес? Защото би трябвало много неща да са се променили, но на практика темите са същите. Аз влизам в ролята на антагониста. На лошия герой. Но персонажът ми е много интересен и съм щастлив от възможността, която ми даде екипа да се включа и в тази роля. Партнираме си с децата, които са прекрасни“, разказва Влади Михайлов.

„Тайната на музиката“ – новият български мюзикъл за деца и възрастни с премиера на 18 ноември в НДК

Всички деца, участващи в мюзикъла са минали през мащабен кастинг. Но вече са един стикован и много добре подготвен отбор.

Михаела Филева, която е съавтор на мюзикъла „Тайната на музиката“, от своя страна, споделя: „Това е мюзикъл, който е за всички поколения и засяга темата на прехода – 90-те години. Разглежда как изкуството е един от начините в онази действителност, а и сега, да се спасяваме от трудното ежедневие. Когато ми е трудно и тежко, музиката ме спасява. Мисля, че повечето меломани разсъждават като мен. С двама много близки мои приятели се събрахме около идеята да разкажем това – какво може да направи музиката и каква е нейната сила. Това са Любо Денев-син, композиторът, когото работихме, Александър Чобанов – страхотен драматург. Обединихме се – аз работих по песните, по текстовете. Получи се нещо много специално и интересно, което заслужава вниманието на публиката. А и е много смел опит в създаването на нещо българско и авторско, когато си говорим за контекста на мюзикъл. На сцената ще имаме възможност да си партнираме със страхотни артисти. Влади Зомбори, Влади Михайлов, едни от най-ярките имена, когато си говорим за театър и за музикалност. Те влизат в ролите на протагонист и антагонист в битката за изкуството. Главните герои в мюзикъла са деца. Те са толкова талантливи, старателни и задружни. Репетираме от месеци, за да се случи магията и нямам търпение да видя какво ще се случи на сцената.“

Повече за новата песен на Михаела Филева Santa Tell Me. „Екипът на Warner, които отговарят за Източна Европа, ме поканиха да направя тази песен. Тя е кавър версия на песента на Ариана Гранде. Подготвят много мащабни коледни плейлисти. Всяка година избират по един артист, който да се включи в тях и да изпълнява коледна песен. Страшно съм щастлива, че тази година избраха мен. В кратки срокове, но с огромно желание представихме песента. Скоро излиза и видеото към нея. Скоро навлизаме в мултипразничното настроение. Защото Коледа е зад ъгъла.“

За спектакъла се събира страхотен екип. Хореограф е Ралица Мерджанова, а режисьор е Уест Хайлър. Музиката е написана от Любо Денев. Главните роли са поверени на 12-15 годишни деца, но сред изпълнителите са опитните актьори Влади Зомбори, Владимир Михайлов, Цвети Павлов, Вяра Табакова.

Не пропускайте спектакъла „Тайната на музиката“ с премиера тази вечер в зала 1 на НДК.

Редактор: Боряна Димитрова