Българското дружество за връзки с обществеността обединява комуникационната общност, бизнеса и студентите по PR на единадесетото издание на „Денят на Бернайс“. Форум, който всяка година събира професионалистите в областта на комуникациите, за да обсъдят актуалните теми и тенденциите в сектора. Деси Жаблянова е на мястото на събитието.

„Колко струва ПР-ът?“ – отговорите предстоят на 20 ноември на „Денят на Бернайс“

„За единадесета поредна година Българското дружество за връзки с обществеността провежда фестивала „Денят на Бернайс“. Традиционно, в рамките на форума поставяме актуални теми, свързани с развитието на света и на професията. Идеята е да си сверим часовниците. Да индикираме предизвикателствата и да видим как отговаряме на тенденциите. Студентите и академичната общност са много важна част от форума. Във вчерашния ден проведохме традиционния ни студентски конкурс, в който участваха 14 отбора от цялата страна. Силно впечатлен съм от резултатите и вярвам, че ще има с кого да работим в бъдеще. Има много талантливи млади хора, които горят за професията ни. Чакаме ги с нетърпение да дойдат в бизнеса“, разказва Иван Янакиев, председател и член на УС.

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Днес търсим отговора на въпроса: Колко струва PR-ът?

„Решихме да сложим тази тема на масата, защото ние като професионална общност рядко обръщаме внимание на себе си. Преди това направихме представително проучване сред 500 компании за това как използват PR услугите, как ги развиват вътре в своите организации. Това ни провокира да задълбаем в темата. И двата дискусионни панела ще бъдат посветени на тази тема. Модератор ще бъде водещата на „Събуди се“ Марина Цекова. Първата дискусионна маса ще бъде с фокус „Добавената стойност на PR-a към обществото. А втората ще бъде по-професионалната – за развитието на професията“, пояснява Иван Янакиев.

