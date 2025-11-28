Доктор Катрин Пекин е на 32 години от София и работи като психиатър. Заявката й при влизането в „Игри на волята“ бе, че иска да направи нежна революция, като използва предимствата, които притежава – ум и характер. Тя се превърна в диригент, ръководещ женската коалиция и в един от най-коментираните и силни участници в сезон 7 на екстремното риалити. Днес тя е гост в студиото на „На кафе“, където разказва за коалициите, трудните решения и препятствията, през които се наложи да премине.

Участничката признава, че до миналата година не е следила предаването и се е записала като на шега. Шести сезон е първият, който следи докато е по майчинство и използва момента да се забавлява с децата по катерушките. Разкрива, че е имала 10-годишна пауза между спортуването, а по време на майчинството е качила и 35 кг. Решава да се върне към спорта и успява бързо да влезе във форма. Тогава се завръща при нея и порива за приключения и решава като на шега да се запише за екстремното риалити.

„Толкова много ми хареса сезон 6, че паралелно с него изгледах и предишните сезони. Играта ме грабна и дори пред телевизора имаше моменти, които ме докоснаха силно емоционално. Плаках и се радвах с различни участници. Казах си, че това приключение е един път в живота и не можеш да го сбъднеш в реални условия. Това бе и мотивацията ми да се запиша за участие“, споделя Пекин.

„Влязох в „Игри на волята“ без предварителна стратегия и уговорки и в хода на събитията се нагаждах. Гледах да се обграждам с хора, които са ми приятни и в които мога да виждам подкрепа. Заедно работехме като добре стикован екип. Играта ме научи, че мога да бъда в различни позиции и да общувам с различни хора, като намирам допирната точка с всеки един. Играта ми помогна да осъзная някои неща за себе си и ми бе като житейски урок“, коментира стратегиите в женската коалиция.

Доктор Пекин е категорична, че в нито един момент не е използвала професионалните си умения, тъй като в живота работи с хора с тежки психични заболявания. Подходът към тях е деликатен. Докато в „Игри на волята“ участниците са устойчиви психически и физически. Много добре са подготвени. Самата тя не се е чувствала като лекар или страничен наблюдател, а част от групата.

„С Радостина и Николета, заедно минахме през тежък път – през блата и изолатор, затова лишенията оказаха влияние не само върху физическото, но и емоционалното ни състояние. При конфликта ни с Алекс, не искам да го упреквам, защото той също е натиснат от обстоятелствата, за да реагира по този начин. Не оставам с лоши чувства към Алекс. И от него научих ценни уроци и реагирах адекватно към неговите нападки“, разсъждава върху конфликта, който имаха жените с Алекс.

Участничката признава, че много харесва като личност и професионалист д-р Петров, който в играта е изключителен стратег. Но според нея още в началото той е разделил жените от мъжете и това пречи да играят заедно.

Кои са фаворитите й за победител в екстремното риалити?

„Всички, които са останали до момента в „Игри на волята“ имат място в състезанието. Те са се доказали на Арената и в социалната игра. Николета е като слънчев лъч. Изключително забавна е и когато ти се усмихне, ти стопля душата. Издръжлива и добре подготвена е. Десислава Сапунджиева е сред най-добрите хора, които съм срещала през живота си. Мило същество, което няма нищо черно в душата си, но на Арената е като пантера. За мен Ради е човек устойчив физически и психически. Тя прекара 7 седмици на Блатото и ако не беше така, щеше да разгърне потенциала си. Впечатлена съм от това, което виждам от нея в последните битки. Сред мъжете стискам палци за Мирослав. Той също тръгна от Блатото и измина дълъг път. Добре подготвен е и притежава качества като ловкост, гъвкавост, сила и адаптивност“, разкрива предпочитанията си за победител Катрин Пекин.

Още забавни истории и моменти с д-р Пекин от приключението „Игри на волята“, за спортната й кариера, която стартира 5-годишна, за любовта й към професионалния боксов ринг и защо избира психиатрията пред хирургията, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова