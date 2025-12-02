Целта на предаването е да бъде открит подходящ актьор, който да се превъплъти в образа на Христо Стоичков за филма, който предстои да бъде заснет, посветен на живота и професионалния път на българската футболна легенда.

Александър Сано: Какво да очакват зрителите от документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“?

„Именно филмът е причината да направим този формат. Решихме да си дадем шанс извън полезрението, което имаме върху една база актьори, да направим отворен кастинг. Защото никога не знаеш дали пък няма да изскочи някой диамант отнякъде, за който не си подозирал. Идеята е на Мартин Макариев. Преди няколко години е имало подобен опит в Германия. Разликата е, че германският режисьор прави кастинг, за да си намери главни актьори за филм, който обаче не е биографичен. При нас задачата е по-сложна, защото все пак момчето, което ще изберем съвсем скоро ще трябва да прилича на Христо Стоичков. Както се шегуваме, да не е рус със сини очи, защото все пак е биографичен филм за легендарен футболист“, разказва Александър Сано, който разкрива, че самият той е имал кратка футболна кариера от цели два дни във ФК Дунав Русе. „Този отбор също донякъде е свързан с Христо Стоичков, защото е имало шанс да заиграе там. За щастие на всички нас го взимат в ЦСКА.“

Сано признава, че няма време да гледа редовно футболни срещи, но този спорт определено не му е безразличен и влиза с голямо сърце в този проект.

Редактор: Боряна Димитрова