-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Тийнейджъри от Стара Загора и семейство Павлови от София.
Играта се разви почти изцяло в полето на Павлови, които спечелиха три рунда и откраднаха точките на Тийнейджъри в още един. Така те си осигуриха спокойствие в пети рунд, а Тийнейджъри имаха трудната задача да спечелят и разкрият всички отговори в рунда, ако искат да вземат победата. Но по-точни бяха отново Павлови, които обаче разкриха само един отговор и въпреки, че Тийнейджъри успяха да откраднат точките, те не бяха достатъчни. Павлови си запазиха преднината и спечелиха играта с 264:141 точки.
В „Бързи пари“ събраха 141 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Павлови ще посрещнат семейство Слънчеви от Елин Пелин.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“ днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
