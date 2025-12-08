В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Павлови от София и семейство Слънчеви от Елин Пелин.

Павлови продължиха с доброто си представяне и в тази игра. С бързина и точност разкриваха отговори и трупаха точки, а Слънчеви успяха да спечелят само един рунд. Така победата отиде отново при Павлови с резултат 441:72 точки и те продължиха към втория си опит в „Бързи пари“.

Там не успяха да достигнат границата от 200 точки, събраха 148 точки и спечелиха нови 1000 лв.

Днес Павлови ще посрещнат семейство Топ.

