Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Павлови от София и семейство Слънчеви от Елин Пелин.
Павлови продължиха с доброто си представяне и в тази игра. С бързина и точност разкриваха отговори и трупаха точки, а Слънчеви успяха да спечелят само един рунд. Така победата отиде отново при Павлови с резултат 441:72 точки и те продължиха към втория си опит в „Бързи пари“.
Там не успяха да достигнат границата от 200 точки, събраха 148 точки и спечелиха нови 1000 лв.
Днес Павлови ще посрещнат семейство Топ.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
