Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати
„Пресечна точка”: За бюджета на държавата и за протеста на поколението Z
„На кафе“ с Крисия, Чанинг Тейтъм, Кирстен Дънст и Ванеса и Чефо от „Диви и красиви“
Семейство Топ се изправя срещу Павлови в "Семейни войни"
Победа над Банкера в "Сделка или не"
Шеф Манчев спасява потъващ кораб в "Кошмари в кухнята"
Гледайте тв играта този вторник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Павлови и семейство Топ.
Играта откриха семейство Павлови, които спечелиха първи рунд и откраднаха точките на Топ във втори. Съперниците им обаче бързо им отвърнаха взимайки следващите два рунда. Със събраните точки Топ поведоха в резултата и това им даде предимство в последния рунд. Там те успяха да разкрият три отговора и въпреки, че Павлови имаха възможност да откраднат точките, успяха да си ги запазят и това им донесе победата с 426:70 точки.
В „Бързи пари“ събраха 121 точки и спечелиха първите си 1000 лв.
Днес Топ ще посрещнат семейство Маркови от Благоевград.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този вторник от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
