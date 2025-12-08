В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Павлови и семейство Топ.

Играта откриха семейство Павлови, които спечелиха първи рунд и откраднаха точките на Топ във втори. Съперниците им обаче бързо им отвърнаха взимайки следващите два рунда. Със събраните точки Топ поведоха в резултата и това им даде предимство в последния рунд. Там те успяха да разкрият три отговора и въпреки, че Павлови имаха възможност да откраднат точките, успяха да си ги запазят и това им донесе победата с 426:70 точки.

В „Бързи пари“ събраха 121 точки и спечелиха първите си 1000 лв.

Днес Топ ще посрещнат семейство Маркови от Благоевград.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този вторник от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова