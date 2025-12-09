-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта тази сряда от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Маркови.
Двете семейства си размениха по два рунда, като Маркови взеха първи и втори, а Топ трети и четвърти рунд. Резултата преди финалния пети рунд беше в полза на Топ отбора. Те спечелиха и точките от последния рунд, което това им донесе победа в играта с 469:122 точки.
В „Бързи пари“ събраха цели 192 точки и бяха съвсем близо до още по-голяма печалба. С още 1000 лв. в семейната сметка, Топ продължават напред и днес, за да посрещнат новият си опонент семейство Ла Фамилия.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", тази сряда от 17:00 ч. по NOVA.
