В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Ла Фамилия.

В третата си игра, Топ поведоха още в първия рунд. Ла Фамилия обаче бързо влезнаха в играта и спечелиха следващите два рунда. В четвърти рунд Топ успяха да ги догонят и почти изравниха резултата. Изхода от този двубой се реши в пети рунд, където Топ бяха по-точни. Те събраха достатъчно точки и с 388:216 грабнаха победата в тази игра.

В „Бързи пари“ този път събраха едва 17 точки, което им донесе още 1000 лв. от този епизод.

Днес Топ ще посрещнат семейство Лагерианци от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова