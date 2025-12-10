-
Ла Фамилия се изправя срещу семейство Топ в "Семейни войни"
Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Ла Фамилия.
В третата си игра, Топ поведоха още в първия рунд. Ла Фамилия обаче бързо влезнаха в играта и спечелиха следващите два рунда. В четвърти рунд Топ успяха да ги догонят и почти изравниха резултата. Изхода от този двубой се реши в пети рунд, където Топ бяха по-точни. Те събраха достатъчно точки и с 388:216 грабнаха победата в тази игра.
В „Бързи пари“ този път събраха едва 17 точки, което им донесе още 1000 лв. от този епизод.
Днес Топ ще посрещнат семейство Лагерианци от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
