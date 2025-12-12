Новаците в полицейското управление са временно прикрепени към новите инструктори. Полицай Нолън ще трябва да си партнира с полицай Лопес.

Докато са по следите на избягал престъпник, те си дават сметка, че с добро отношение може да се свърши много по-качествена работа.

Междувременно Джаксън е принуден да се изправи пред страховете си, след като е изпратен да работи в екип с полицай Брадфорд.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този петък от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова