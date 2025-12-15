-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. пo NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Лагерианци и семейство Акулови.
Двете семейства си размениха по два рунда, като Лагерианци спечелиха първи рунд и откраднаха точките на Акулови в трети. Акулови от своя страна взеха втори и четвърти рунд и поведоха в резултата, но пред двете семейства имаше едно последно предизвикателство. В решаващия пети рунд по-точни бяха Акулови. Те си спечелиха правото да отговарят първи, разкриха всички отговори и това им донесе победата с 510:182 точки.
В „Бързи пари“ събраха 193 точки и бяха на крачка да спечелят по-голяма сума. Те продължават напред с 1000 лв., готови за следващата битка.
Днес Акулови ще посрещнат семейство Задружкови от Пещера.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
