По нареждане на капитан Андерсен полицай Нолън и сержант Грей са назначени да патрулират заедно за деня. Освен това, синът на Нолън и дъщерята на Грей неочаквано посещават бащите си на работното място, за да ги наблюдават в действие. Междувременно, полицай Чън е сложен да работи в екип с капитан Андерсен, а полицай Брадфорд казва на Чън да я пази на всяка цена.

Хенри и Доминик се сближават заради загрижеността си относно работата на баща си, а Брадфорд и Бишоп се сблъскват относно процедурата, тъй като всеки от тях е свикнал да бъде шеф на своя новобранец.

Хенри Нолън се тревожи за опасността, в която се намира на улицата и се съгласява да изпраща текстово съобщение на сина си в края на всеки ден с кодова дума, за да го уведоми, че е добре.

Редактор: Райна Аврамова