Освен подкрепа на стотици болни деца благотворителната инициатива „Българската Коледа“ ще помогне на 26 болници в цялата страна, като им осигури нова високотехнологична апаратура за иновативно методи на диагностика и лечение. В кампанията е включена и Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив, за която ще бъде осигурена животоподдържаща техника за лечението на най-малките пациенти.



5 месечната Габи всеки ден пътува с родителите си от град Шивачево до Пловдив за животоподдържаща терапия в Клиниката по педиатрия на Университетската болница „Свети Георги“. Ражда се със синдрома на късо тънко черво и се храни на системи, обяснява нейната майка.



„Идваме тук, за да получава парентерално хранене. Това е хранене, което помага за нейното развитие, за да може да качва килограми, понеже няма как да ги качи сами с храната от шишето, от млякото, което изяжда с биберон“, разказва Десислава Дрянкова, която е майката на Габи.





За да следят с точност как малките пациенти усвояват храната, която приемат венозно, лекарите използват този апарат. Казват, че това безценна помощ за тях. Получават го като дарение от „Българската Коледа“.



„Апаратът ни помага да измерим и да оценим компонентите на телесния състав, което за нашите деца, особено тези, които са с чревна недостатъчност е важно, за да преценим какъв ще бъде нашият терапевтичен план. Т.е. може да оценим какъв е процентът на телесни мазнини, телесна вода, мускулна маса, костна маса, за да може да осигурим едно правилно развитие на тези деца“, разяснява д-р Георги Буков, лекар в Клиниката по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив



Клиниката по педиатрия е оборудвана и с още един високотехнологичен апарат, който осигурява щадяща диагностика за малките пациенти.





„Това е 24 часов импедансен пх метър. Използваме го за диагностициране на състоянието гастроезофагеален рефлукс при различни пациенти от най-млаките деца до пациенти, понесли операции на стомаха и хранопровода, пациенти със заболявания на хранопровода с невъзможност за преглъщане. Благодарение на инициативата „Българската Коледа“ ние имаме възможност да се възползваме от наличието на този апарат, с което спестяваме много ненужни изследвания на нашите пациенти“, споделя д-р Иван Янков, началник на Клиниката по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив.



Годишно през клиниката преминават над 6 хиляди деца от цяла България. За специалистите в болницата всеки спасен детски живот е най-голямото признание, затова изключително ценна е и помощта на дарителите.



Благодарение на „Българската Коледа" и на инициативата тези малки пациенти могат да почувстват, че не са сами, а семействата, че имат подкрепата на всички, които са дарили“, категоричен е д-р ИВАН ЯНКОВ началник на Клиниката по педиатрия УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив.



„Най-голямата мечта на една майка е дето й да бъде здраво, а лекарите да имат нужната апаратура, за да стане това“, опитва да скрие сълзите си майката на Габи, но не и желанията си за Коледа.

Редактор: Райна Аврамова