Вече 23 години инициативата „Българската Коледа“ помага на нуждаещи се деца, както и на лечебни заведения, които имат нужда от високотехнологична апаратура. Сред тях е специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. Как кампанията е помогнала на специалистите там в грижите им за най-малките пациенти, разказва директорът на столичната педиатрия д-р Благомир Здравков.

Докторът споделя, че над 6 хиляди деца постъпват годишно за лечение в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. Те се насочват от цялата страна и повече от 60% от тях са от провинцията. Това е така, защото в лечебното заведение има структури, които няма другаде в страната.

„Героите са нашите пациенти. Гледам на екипите, които работят в системата като на мъченици. Много са случаите при нас, но няма да забравя едно дете, което беше с атипичен хус – тежко протичащо заболяване с висока смъртност. Приех детето на мое дежурство и успяхме да му помогнем. Колкото и да е тежко, и много да ти струва, си заслужава“, признава д-р Благомир Здравков.

„Благодарение на инициативата „Българската Коледа“ през годините ключовите педиатрични структури, от които зависи живота на най-малките пациенти, получиха най-добрата, модерна и съвременна апаратура за педиатрична помощ. „Българската Коледа“ постави основата на качествено ново обслужване на деца с критична патология в страната. Нашата болница е получила много апаратура и техника за интензивното отделение, за неонатологията, за клиниката по диализа, по гастроентерология и др. Почти всички звена са получили апаратура, която се ползва постоянно и помага за диагностиката и лечението на тези деца да се извършва в кратки срокове и да е по-ефективно лечението. Мога да потвърдя, че болницата е оборудвана на ниво на Европейска детска болница“, каза изпълнителният директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“.

Преди години пациентите са били пренасочвани към други болници в София, което губи време и често животи. Сега съвременната апаратура и специалистите съвместно могат да лекуват най-тежко болни деца.

„Всяка година аз и семейството ми участваме в тази инициатива. Виждам колко много други хора са съпричастни с нея. Тя се доказа като една от инициативите гарантираща тази добродетелност на помощта. Трябва да се случи преосмисляне на детското здравеопазване като приоритет. През годините то е било приоритет словесно, но малко видимо е като резултат. Категорично вярвам в чудеса. Моето Коледно чудо са спасените ни пациенти“, каза д-р Благомир Здравков.

Редактор: Райна Аврамова