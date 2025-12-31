Най–обичаните фолклорни изпълнителки Николина и дъщеря и Мария Чакърдъкови претворяват народната музика по един необикновен начин. С този необикновен концерт–спектакъл те доказват за пореден път колко модерна, качествена, красива и въздействаща е нашата народна песен и как тя може да се превърне в мост между миналото, настоящето и бъдещето.

Зрителите на NOVA ще се насладят на невероятни декори, феерия от светлини, удивителна мултимедия, вихрени танци и всичко това под звуците на красивата българска народна песен.

Съпреживейте един незабравим български празник с много красота, музика и послания с Николина и Мария Чакърдъкови на 1 януари, петък от 12.40 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова