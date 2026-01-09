Епизодът на документалното риалити "Съдби на кръстопът тази събота от 17.00 ч. по NOVA разказва за предстояща сватба, която е помрачена от неочаквани събития. Появява се момиче, което твърди, че е незаконна дъщеря на младоженеца. Впоследствие става ясно, че той всъщност има не едно, а две деца от предишни бракове.

Междувременно, разочарована от неочакваните разкрития, бъдещата булка е решена да спре сватбата. Роднините й обаче изненадващо отказват да приемат тези твърдения, докато не се разкрива нова още по-шокираща тайна. Доверието на всички е изправено пред серизони изпитания. Какви обрати ще предизвикат всички разкрития?

Не пропускайте епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова