В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

На прага на грипна епидемия и първи случай на треска чикунгуня в България. И още - за проблемите в здравеопазването - гост в предаването д-р Мирослав Ненков.

В битка за изборния кодекс – вот с хартия, само с машини или със „сканиращи устройства” - на живо от кулоарите на парламента и дискусия в студиото.

Тръмп призова американците да напуснат Иран - какви са възможните сценарии за конфликта в страната?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова