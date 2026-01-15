В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Кристиян Станков от Мировяне.

Кристиян излезе за своята игра с кутия номер 11. Остана с нея до финала, въпреки че имаше възможност да я смени в средата на играта, отхвърляйки преди това оферти като 3750 лв., 3000 лв. и 2000 лв. В последните две кутии, Кристиян остави 50 лв. и 15 000 лв. Реши да откаже предложената от Банкера оферта от 5000 лв., залагайки на своята кутия, но в нея се оказа по-малката сума от 50 лв. Рискът, който пое Кристиян беше голям и не му донесе голяма печалба, но той игра със смелост, устоявайки на предизвикателствата на Банкера до края.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова