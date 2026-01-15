Симона е майка на 16-годишната Яна, която в последно време все повече се затваря в себе си, превръщайки се в аутсайдер. Момичето прекарва цялото си време пред екрана на компютъра и изглежда сякаш интернет е единственият й приятел. Опитите на майката да накара дъщеря си да излезе навън с приятели са безуспешни. Скоро Яна започва да лъже майка си, че излиза със свои съученици, а всъщност прекарва времето си в интернет клубове. Майката разбира за лъжите на дъщеря си и решава да поиска съвет от бащата на Яна, който не живее с тях, но двамата родители поддържат добри отношения.

