Във вторник в „Черешката на тортата“ ще дефилира сертифицирана кралица – артистичната омайница от Кухнята на Ада – Ивелина Иванова. Тя ще посрещне гостите си на специално място в къща за гости в село Мало Бучино, където често се събира със свои близки и приятели.

Менюто, с което Ивелина ще зарадва своите гости, включва четири ястия. Първото е амюз буш от типични испански крокети, стартерът е овчарска салата, основното ще бъде типично руско ястие – т.нар. кулебяка, а десертът – крем от бял шоколад с тиква.

Ще вдъхнови ли Ивелина гостите със своята вечеря и творчество си, на какви престижни награди е носител, обича ли да експериментира в кухнята и ще ѝ донесе ли късмет куртката от Hell’s kitchen в приготовленията? И как гостите ще оценят представянето ѝ?

Редактор: Боряна Димитрова