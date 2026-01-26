Този понеделник домакин в „Черешката на тортата“ ще бъде един от най-атрактивните участници в „Игри на волята“ – всенародният любимец Раду Шуляк, който ще зарадва гостите с любимите си ястия по бабини рецепти.

Бабини гозби в ромската махала от Грозденка Владова в „Черешката на тортата“

Той ще посрещне компанията в своя хотел, където прекарва голяма част от ежедневието си. Менюто, което ще подготви е свързано както с миналото, така и с настоящето му. Той ще сервира на гостите две салати – една свежа и една с месо от краб, предястието ще бъдат раци, пъдпъдъчи яйца с извара и микс от червен и черен хайвер, основното – заешко месо със зеленчуци в собствен сос и гарнитура качамак. Десертът ще бъде прословутата молдовска торта, наречена „Шапката на Гугуца“.

Инфлуенсърска вечеря на свещи от Айлин Бобева в „Черешката на тортата“

Компанията с изненада ще научи, че менюто, което Раду е подбрал, е исторически преглед на живота му, а това определено ги накара да се почувстват специално. А емоционалната изненада за вечерта, която им е подготвил, ще им покаже какво е най-важното и смисленото в живота.

Редактор: Боряна Димитрова