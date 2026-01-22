-
-
-
-
-
-
Гледайте новия епизод на предаването тази вечер от 20.00 ч. по NOVA
Чаровната и усмихната моделка Айлин Бобева днес ще готви и ще посреща гостите си като истински инфлуенсър в кулинарното риалити „Черешката на тортата“. За нея най-важно е красивото и стилно представяне. Тя посреща гостите си в любовното гнездо, в което живее с приятеля си. Оказа се, че младата жена обича да пазарува, но не винаги в хранителни магазини. Шампионката по карате, спечелила над 100 медала, ще има нужда от помощ в приготвянето на вечерята, тъй като с приятеля й не готвят често, а се хранят в заведения. Приятелят и майка й ще й окажат съдействие в кухнята, като същевременно ще разкрият повече за истинската Айлин.
Домакията приготвя семпло, но изискано меню. Стартира със салата от рукола, чери домати и бурата, а за основно се спира на пиле капрезе по рецепта от Instagram. Десертът, с който смята да изкуши гостите си, е парфе, с вкус от детството й. Шеф Манчев ще демонстрира неговия прочит на пиле за основно ястие. Майстор готвачът показва своя оригинална рецепта на пиле „Росини“, чрез която е постигнал баланс на вкусовете.
Инфлуенсърката ще се стреми всичко в кухнята й да е перфектно, но как ще реагира при неуспех? Разказвайки за спортното си минало и опит, какво мисли моделът за евентуално участие в някое от популярните спортни телевизионни формати? Ще харесат ли гостите изненадата и подаръците, които Айлин им е подготвила и какви оценки ще й дадат в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер.
Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.Редактор: Райна Аврамова
