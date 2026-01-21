В сряда вечер участниците в „Черешката на тортата“ ще попаднат в царството на чесъна. Ще има ли недоволни и може ли да се прекали от силната му миризма, зрителите ще разберат на вечерята, приготвена от Кристи Кирилова. Домакинята е позната на аудиторията на NOVA от участието си в Big Brother, където разкри част от емоционалния си и див характер. Тя посреща компанията в апартамента на баба си, в който се чувства като у дома си. Кристи обича да готви по усет, а не да спазва стриктно готварски рецепти. Пазаруването няма да я затрудни, но ще пролее доста сълзи в кухнята, борейки се с нарязването на лука.

Менюто, което младата актриса и каскадьорка изготвя, не е тематично, а е сбор от ястия, които самата тя обича да готви и хапва. За начало приготвя гъбена супа, а за предястие разтопен камамбер, който ще е част от различни мезета. Основната звезда на вечерта е сьомга Уелингтън с гарнитура броколи и аспержи. Десертът ще е лимонов крем.

Шеф Манчев ще предложи своя лесен, но балансиран вариант на сьомга в кори, с който зрителите могат да разнообразят менюто си. Ще харесат ли гостите новите вкусове, с които домакинята ще ги изненада? Кристи ще разкаже за многобройните си занимания, хобита и интереси, но ще успее ли да ги впечатли с дивите си тийнейджърски преживявания отвъд океана? Какви подаръци е подготвила за гостите си и какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер.

Редактор: Райна Аврамова