Зрителите на „Черешката на тортата“ ще надникнат в света на ромите чрез последната участничка в кулинарното риалити за седмицата - Грозденка Владова. Ромската красавица посреща компанията в махалата в родния си град в Лом и чрез нея ще се опитаме да разгадаем ромското битие, в което често няма ток или вода, но има красив полилей. Риалити звездата ще изпита затруднения и при пазаруването, но ще следва стриктно списъка, за да осигури продуктите за първото готвене в живота си. Домакинята признава, че не умее да готви и ще разчита на помощ от двете й любими баби. Те ще се постараят да не оставят гостите гладни, но ще има ли проблеми в кухнята и какви решения ще търсят домакините, предстои да видим в епизода на „Черешката на тортата“.

Желанието на домакинята е да покаже ромската култура и нейния начин на живот, затова ще изгради менюто си около любимите си ястия. За предястие Грозденка приготвя печен картоф със салата дзадзики, а основното й ястие ще е свинска пържола с гъбен сос. За десерт се спира на крем с маскарпоне и ягоди.

Младата жена ще разкаже за ромските традиции и обичаи, за продаването на малки булки и за търсенето на партньор. Колко дни продължава една ромска сватба и задължително ли Грозденка трябва да избере съпруг от ромската общност? Ще успее ли домакинята да покаже различното лице на българските цигани и роми, които не се притесняват да изкарват честно парите си? Ще бъдат ли впечатлени гостите от цветния интериор и ще успее ли да ги впечатли и да ги качи на столовете с музикалната си изненада? Кой ще грабне плакета на шеф Манчев тази седмица, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

