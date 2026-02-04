-
Автентичен български зелник, с награда от ЮНЕСКО, от Наталия Василева в „Черешката на тортата“
Калин от „Игри на волята“ и семейството му за многобройните им екстремни приключения
Емоционално и истинско забавление в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: За избора на служебен премиер и за убийството в хижа „Петрохан”
„На кафе“ с Кристиян Костов, Калин от „Игри на волята“, Константин и Лияна за премиерата на общия им филм
Бенковски предизвикват Мифамилия в "Семейни войни"
Гледайте тв играта тази сряда от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мифамилия и семейство Бенковски и двете от София.
След като Мифамилия отстраниха предишните си съперници, като не им позволиха да спечелят нито една точка и в този епизод продължиха с доброто си представяне, като спечелиха четири от петте рунда. Бенковски успяха да вземат точки само от първи рунд и играта завърши с резултат 430:37 за семейство Мифамилия.
В „Бързи пари“ събраха 157 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Мифамилия ще посрещнат семейство Петралгия от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, тази сряда от 17:00 по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
