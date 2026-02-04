В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мифамилия и семейство Бенковски и двете от София.

След като Мифамилия отстраниха предишните си съперници, като не им позволиха да спечелят нито една точка и в този епизод продължиха с доброто си представяне, като спечелиха четири от петте рунда. Бенковски успяха да вземат точки само от първи рунд и играта завърши с резултат 430:37 за семейство Мифамилия.

В „Бързи пари“ събраха 157 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Мифамилия ще посрещнат семейство Петралгия от Пловдив.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, тази сряда от 17:00 по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова