В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мифамилия от София и семейство Петралгия от Пловдив.

Истинска битка за всяка точка се разрази между двете семейства. Още в първия рунд, Мифамилия си осигуриха преднина, но във втория Петралгия ги изненадаха, като им откраднаха събраните точки. В третия рунд Мифамилия отвърнаха със същата тактика и си върнаха водачеството. Взимането на точките на противника продължи и в четвърти рунд, където Петралгия отново успяха да отмъкнат точките на Мифамилия, правейки изхода от играта напълно непредсказуем. Всички залагаха на последния рунд, който щеше да определи победителя. Мифамилия спечелиха правото да отговарят първи, но разкриха само два отговора. Петралгия имаха последен шанс да обърнат резултата, но този път не успяха да познаят. Така Мифамилия грабнаха победата с резултат 240:193 точки.

В „Бързи пари“ събраха 85 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Мифамилия ще посрещнат семейство Дичеви от Карнобат.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова