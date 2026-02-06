-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мифамилия от София и семейство Дичеви от Карнобат.
Играта започна с преднина за Мифамилия, които спечелиха първия рунд. Във втория рунд те успяха да натрупат точки, но Дичеви ловко им ги откраднаха. Мифамилия си върнаха лидерството в трети рунд, но радостта им беше краткотрайна. В четвъртия рунд Дичеви повториха стратегията си, откраднаха точките и изравниха резултата, оставяйки всичко да се реши в последния рунд. В решаващия момент Мифамилия бяха по-бързи, но успяха да разкрият само един отговор, което даде шанс на Дичеви да направят своя трети и най-важен удар – да грабнат точките и с това победата. Така, само с три точни отговора, Дичеви елиминираха Мифамилия с резултат 299:146 точки.
В „Бързи пари“ събраха 170 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес един срещу друг ще се изправят отборите на семейство Черешкови и семейство Веселяците.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този петък от 17:00 ч. по NOVA.
