"Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA разказва историята на младата самотна майка Зоя, която наскоро се мести в нова квартира. Там тя се запознава с привидно милите и гостоприемни съседи Мария и Михаил Енчеви.
След като семейството разбира, че 19-годишното момиче има дете, се настройват срещу нея. Tе започват да създават проблеми и да подават сигнал в полицията, а в същото време бащата на детето иска да се върне в живота на сина си. Зоя е скептично настроена към него и не му позволява да установят постоянен контакт след всичко случило се между тях.
Проблемите на младото момиче продължават и на работното място заради невъзможността на майка ѝ да помага с грижата за детето. Човешките отношения се заплитат още повече, когато Зоя разбира, че някой е влизал в дома ѝ без нейното знание.
Поредица от невероятни събития и проблеми се стоварват върху Зоя. Дали ще открие кой е подал сигнал в полицията срещу нея, ще се спогоди ли със сприхавите си съседи, ще разобличи ли човека, стоящ зад любовните послания и ще намери ли път към сърцето на бившия си приятел и баща на детето й?
Дали Зоя ще се справи с всички трудни ситуации? Припомнете си развръзката в епизода на „Съдби на кръстопът“ тази събота от 17.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
