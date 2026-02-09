-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Черешкови и семейство Веселяците и двете от София.
Черешкови дадоха на Веселяците да спечелят точки само от първи рунд. Прибраха всички точки от останалите четири рунда и с точни отговори спечелиха победата с 418:77 точки.
В „Бързи пари“ събраха 195 точки и много малко не им достигна до спечелването на по-голяма печалба. С 1000 лв. от този епизод, те продължават напред към следващата си битка.
Днес Черешкови ще се изправят срещу семейство Дамаджанови от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
