Тази вечер в „Черешката на тортата“ ни очаква истинска експлозия от вкусове, защото в кухнята влиза победителят от сезон 6 на Hell’s Kitchen Лъчезар Чоткин. Той ще посрещне гостите в уютния си ресторант, където прекарва по-голямата част от времето си.

Чоткин признава, че е посветил живота си на кулинарията. Като човек, който обича да подкрепя българските традиции, той ще заложи на нашенско меню. Чоткин ще посрещне гостите с комплимент – панирана лозова сърма, салатата ще бъде с цвекло, цикория и бейби джем, предястието – деконструирана мусака с различни текстури, основното – домашна свинска вратна пържола с пюре от прас и картоф, а десертът – деконструиран тиквеник с домашен сладолед.

Ще гръмнат ли пиратките на критиката или Чоткин ще успее да погали небцето на звездната компания с кулинарните си умения? И какви магически изненади е подготвил на финала на вечерта, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

